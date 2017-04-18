Что взять вместо машины

Машины нынче делают отличные, они разве что только не летают. Впрочем, как раз то, что они не летают, и есть один из главных минусов современного автопрома: стоя в пробке очень часто вспоминаешь ту самую песенку Водяного: «А мне летать, а мне летать, а мне летать охота!».
Второй минус автомобилей - они нынче не дешевы, причем совсем не дешевы. Чтобы накопить на приличную машинку, потребуется время.
Остается только метро!
К 2020 году в метро появится около тысячи новых вагонов, большая часть из которых будет перевозить пассажиров по самой загруженной ветке – Таганско-Краснопресненской.
Чем же отличаются новые вагоны.
Первое, что бросается в глаза, в них гораздо больше места: вагоны проходные, без внутренних дверей. Один состав может перевозить примерно 1500 пассажиров.
Во-вторых, они более удобные, начиная с системы освещения, которая яркая, но не режет глаз (и экономичная, естественно), и заканчивая увеличенным проемом дверей, что позволяет людям более свободно входить и выходить из вагона, не затрудняя движение.
В-третьих, вагоны оборудованы более безопасными для пассажиров дверьми. Работает система замедления хода перед закрытием и система противозажатия. Кроме того, о закрытии дверей предупреждают световые и звуковые индикаторы.
Безопасность обеспечивается также применяемой в конструкции поезда жёсткой сцепкой вагонов, исключающей наползание последних друг на друга. Есть система автоматического обнаружения и тушения пожаров, системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения.
Решили конструкторы и проблемы с температурой и свежим воздухом в вагонах. С одной стороны, нормальная циркуляция будет обеспечиваться сквозным проходом, а с другой стороны, мощной системой кондиционирования и вентиляции. В специальные короба по всей длине вагона убраны ультрафиолетовые лампы, которые дезинфицируют воздух.
И самое потрясающее нововведение - это тишина. Не полная, конечно, шум еще ощущается, но по сравнению с предыдущими вагонами стало значительно тише, а это огромный плюс.
Отдельный респект от меня, как блогера - это розетки для подзарядки гаджетов, которые располагаются прямо в вагонах, и вайфай. Правда сила тока очень слабенькая, мой телефон он не сможет зарядить, да и всего на поезд я нашел только одну такую зарядную станцию.
Но вот очень понравилось, как сделана интерактивная карта. С ее помощью можно найти нужную станцию, построить маршрут с пересадками, почитать правила метро и многое другое.
В общем, серьезно по Москве перемещаться лучше на метро, тем более, когда появляются такие хорошие и новые поезда.
Как думаете, хороший вариант?
Edited at 2017-04-18 12:06 pm (UTC)
да будь ты хоть роллс-ройс - всё равно стоять в пробке
А если серьёзно, то современное метро очень неплохая альтернатива автомобилю для передвижения по Москве.
аккуратно
красиво
технологично
И не много они места занимают