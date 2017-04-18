Житан - просто хороший человек

Мне всегда есть что сказать!

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ilyavaliev April 18th, 15:00

Что взять вместо машины

Ввиду преждевременной и полной кончины моего автомобиля решил задуматься о поиске новых вариантов передвижения по городу. Что выбрать-то???



Машины нынче делают отличные, они разве что только не летают. Впрочем, как раз то, что они не летают, и есть один из главных минусов современного автопрома: стоя в пробке очень часто вспоминаешь ту самую песенку Водяного: «А мне летать, а мне летать, а мне летать охота!».

Второй минус автомобилей - они нынче не дешевы, причем совсем не дешевы. Чтобы накопить на приличную машинку, потребуется время.

Остается только метро!

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На днях узнал, что на моей ветке запустили какой-то новый поезд последнего поколения, – решил на него посмотреть.
Состав назвали  «Москва»: внутри, действительно, выглядит стильно и современно.
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К 2020 году в метро появится около тысячи новых вагонов, большая часть из которых будет перевозить пассажиров по самой загруженной ветке – Таганско-Краснопресненской.

P4163021-16.jpg

P4163009-9.jpg

Чем же отличаются новые вагоны.

P4163031-23.jpg

Первое, что бросается в глаза, в них гораздо больше места: вагоны проходные, без внутренних дверей. Один состав может перевозить примерно 1500 пассажиров.

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P4163057-31.jpg

Во-вторых, они более удобные, начиная с системы освещения, которая яркая, но не режет глаз (и экономичная, естественно), и заканчивая увеличенным проемом дверей, что позволяет людям более свободно входить и выходить из вагона, не затрудняя движение.

P4163034-24.jpg

В-третьих, вагоны оборудованы более безопасными для пассажиров дверьми. Работает система замедления хода перед закрытием и система противозажатия. Кроме того, о закрытии дверей предупреждают световые и звуковые индикаторы.

P4163038-25.jpg

Безопасность обеспечивается также применяемой в конструкции поезда жёсткой сцепкой вагонов, исключающей наползание последних друг на друга. Есть система автоматического обнаружения и тушения пожаров, системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения.

P4163046-26.jpg

P4163048-27.jpg

 Решили конструкторы и проблемы с температурой и свежим воздухом в вагонах. С одной стороны, нормальная циркуляция будет обеспечиваться сквозным проходом, а с другой стороны, мощной системой кондиционирования и вентиляции. В специальные короба по всей длине вагона убраны ультрафиолетовые лампы, которые дезинфицируют воздух.

P4163026-21.jpg

И самое потрясающее нововведение - это тишина. Не полная, конечно, шум еще ощущается, но по сравнению с предыдущими вагонами стало значительно тише, а это огромный плюс.

Отдельный респект от меня, как блогера - это розетки для подзарядки гаджетов, которые располагаются прямо в вагонах, и вайфай. Правда сила тока очень слабенькая, мой телефон он не сможет зарядить, да и всего на поезд я нашел только одну такую зарядную станцию.

P4163017-14.jpg

Но вот очень понравилось, как сделана интерактивная карта. С ее помощью можно найти нужную станцию, построить маршрут с пересадками, почитать правила метро и многое другое.

P4162999-3.jpg

P4163016-13.jpg

P4163061-32.jpg

В общем, серьезно по Москве перемещаться лучше на метро, тем более, когда появляются такие хорошие и новые поезда.

Как думаете, хороший вариант?



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89 comments :
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nathoncharova April 18th, 12:03
комфортно ездить в таких поездах

Edited at 2017-04-18 12:06 pm (UTC)
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ilyavaliev April 18th, 12:10
Не хуже, чем на машинах:)
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vitaliy0320 April 18th, 12:04
ничёссе, даже розетки для подзарядки гаджетов есть
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lukilukii April 18th, 12:10
Интересно сколько их на вагон?
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fotonik2 April 18th, 12:05
Нет, вагоны хорошие вопросов нет. Но ради них отказываться от автомобиля? Да ладно).
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stranniksenya April 18th, 12:15
Я думаю, совсем отказываться вряд ли кто-будет.
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zavodfoto April 18th, 12:06
Очень хороший вариант)
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cashjournal April 18th, 12:09
Весьма неплох да)
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nikitaminev April 18th, 12:06
А что старые вагоны совсем плохие были?
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elenamishkina April 18th, 12:13
Советские с мягкими сиденьями были... песня, а не сиденья!
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ep_malvina April 18th, 12:08
а мне другая песенка вспомнилась:
да будь ты хоть роллс-ройс - всё равно стоять в пробке
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ilyavaliev April 18th, 12:17
А в метро-то не бывает пробок:)
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cashjournal April 18th, 12:09
Я все таки за самолеты)
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borman_b April 18th, 12:14
Это менее безопасно самолеты
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lukilukii April 18th, 12:09
В метро в часпик наверное давки...
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t_y_a_n_a April 18th, 12:17
Значит нужно просто больше составов хороших и разных)
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amarok_man April 18th, 12:10
Вспоминается старый анекдот (немного перефразировать) : "покупай вагон в метро и будешь ездить, как люди" :)
А если серьёзно, то современное метро очень неплохая альтернатива автомобилю для передвижения по Москве.
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fotonik2 April 18th, 12:12
Но к уменьшению количества автомобилей это не приводит.
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elenamishkina April 18th, 12:12
Что-то меня в метро не фига не тянет теперь...
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tanjacha1 April 18th, 12:51
А мне иногда приходится ездить...
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borman_b April 18th, 12:13
Вот так вагоны там!
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ussr74 April 18th, 12:13
Метро это уже город под землей)
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a_tushin April 18th, 12:16
нуу.. это уже давнооо город под землёй ;)
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stranniksenya April 18th, 12:13
Хорошие вагоны, для людей сделаны. Всё чаще и чаще альтернативу машине предпочитают метро.
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ilyavaliev April 18th, 14:47
быстрее и без пробок )
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t_y_a_n_a April 18th, 12:15
Учитывая бесконечные пробки метро и раньше было лучшим выходом. А теперь с такими составами и говорить нечего. Надо же даже ультрафиолетовые лампы имеются для обеззараживания воздуха. С таким большим людским потоком в метро - это отнюдь не лишнее.
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shepelev April 18th, 12:15
Я всю жизнь на метро езжу. И вижу, как оно хорошеет со временем. Так что, поддерживаю Ваш выбор.
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nikitaminev April 18th, 12:17
Если бы видели как похорошели за время вашей жизни автомобили)))
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a_tushin April 18th, 12:15
красивый состав, но поручни в центре будут мешаться: (
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feoktistovakat April 18th, 12:43
Особенно в часы пик, ага...
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ledy_lisichka April 18th, 12:17
чисто
аккуратно
красиво
технологично
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drumsmen April 18th, 12:20
метро есть метро быстрее нет варианта.
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ilyavaliev April 18th, 12:45
Что да, то да:)
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ruslanviktorov April 18th, 12:21
Красивый
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tequillerboy April 18th, 12:23
Или там ошибка (0.5 А, а не 0.5 mА), или этим USB вообще ничего не зарядишь, а не только телефона.
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ilyavaliev April 18th, 14:49
Ну я поверил на писаному, но скорее всего вы правы и там 0.5 А
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feoktistovakat April 18th, 12:43
Под землю я всегда успею...
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tanjacha1 April 18th, 12:47
Я бы предпочла вертолет, но приходится на метро...
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ilyavaliev April 18th, 13:11
Многие предпочтут вертолет либо самолет, но, как говорится, что имеем в наличии:)
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Витос April 18th, 12:49
В Москве, Питере и других крупных городах - метро удобнее. Автомобиль - скорее обуза (пробки, проблемы с парковкой и т.п.). Но в регионах без автомобиля тяжело. Очень тяжело, я бы сказал.
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ilyavaliev April 18th, 13:13
В регионах с пробками всё же не столь критично:)
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arendaflatspb April 18th, 12:53
Вот этот поручень посредине надо было делать мягким или не делать...
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ilyavaliev April 18th, 14:50
А вот нет. Все стоят и шатаются, т.к. не за что держаться. а тут есть за что ))

И не много они места занимают
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mariyhka April 18th, 12:58
В Питере полгода можно на лодке, а зимой сложнее, но тоже можно...
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ilyavaliev April 18th, 14:50
права тоже надо и на окраину не доедешь )
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