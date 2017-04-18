Что взять вместо машины

Давайте знакомиться ;) Привет ! Меня зовут Илья. Те, кто давно в ЖЖ, знают меня как Житан. Веду блог аж с 2004 года. Пишу про все, что мне интересно. С удовольствием…

Давайте жить дружно ! Не могу не испытывать симпатию к людям, которые мною восхищаются. Вообще люблю людей с хорошим вкусом !!!

К нам опять летит фигня большая Вот прилетит - и разнесет планету в куски. Каждый раз об этом думаем. Но пока что обходилось. Этот кусок неприятностей назвали "Скала", пролетит…

Врачи-рвачи, мошенники от медицины Уж сколько раз твердили миру. Если вы посещаете крутую платную клинику, и вам поставили крутой, страшный, почти смертельный диагноз, а после…

Сенсационное решение: граждане получат доступ в секретные архивы В Москве 140 тысяч камер видеонаблюдения. Получив доступ к их архивам, можно наблюдать за кем угодно. Так что почтенного обывателя к этой…

Хит недели - намордники для мопсов Знакомые купили собаку. Фанатка Донцовой, лучшая половина семейства, захотела мопса. Щеночек подрос, естественно, гулял - и вот глава семьи получил…

Проститутки - залог спокойствия в семье Однажды я услышал от одной женатой пары такое, что до сих пор не могу переварить, но и забыть почему-то не могу. Хотя дело и не мое. В общем, пара…